Ocrevus одобрен в ЕС для лечения рассеянного склероза

Препарат Ocrevus (ocrelizumab) компании Roche одобрен в Европе для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом (РРС) и ранней стадией первично-прогрессирующего рассеянного склероза (ППРС), сообщает PharmaTimes.

Ocrevus является первым в своем классе гуманизированным моноклональным антителом, разработанным для селективного таргетирования CD20-положительных B-клеток – специфического типа иммунных клеток, предположительно играющих ключевую роль в повреждении миелиновой оболочки и аксонов (нервных клеток), что может привести к недееспособности пациентов с РС.

Впервые на европейском рынке зарегистрирован препарат для применения у пациентов в ППРС – наиболее тяжело протекающей формой заболевания. Также расширен спектр возможных вариантов лечения пациентов с РРС.

По информации Roche, препарат продемонстрировал превосходство в клинических исследованиях маркеров активности заболевания и прогрессирования недееспособности по сравнению с подкожным введением интерферона бета-1а. По данным исследований, Ocrevus значительно (на 46,4%) снижал частоту рецидивов заболевания к 96-й неделе по сравнению с интерфероном бета-1а у пациентов с РРС. У пациентов с ППРС лечение препаратом Ocrevus привело к снижению на 24% риска подтвержденного прогрессирования недееспособности к 12-й неделе по сравнению с плацебо.

Ocrevus был одобрен в США в марте прошлого года.