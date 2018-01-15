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Ocrevus одобрен в ЕС для лечения рассеянного склероза

15.01.2018

Препарат Ocrevus (ocrelizumab) компании Roche одобрен в Европе для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом (РРС) и ранней стадией первично-прогрессирующего рассеянного склероза (ППРС), сообщает PharmaTimes.

Ocrevus является первым в своем классе гуманизированным моноклональным антителом, разработанным для селективного таргетирования CD20-положительных B-клеток – специфического типа иммунных клеток, предположительно играющих ключевую роль в повреждении миелиновой оболочки и аксонов (нервных клеток), что может привести к недееспособности пациентов с РС.

Впервые на европейском рынке зарегистрирован препарат для применения у пациентов в ППРС – наиболее тяжело протекающей формой заболевания. Также расширен спектр возможных вариантов лечения пациентов с РРС.

По информации Roche, препарат продемонстрировал превосходство в клинических исследованиях маркеров активности заболевания и прогрессирования недееспособности по сравнению с подкожным введением интерферона бета-1а. По данным исследований, Ocrevus значительно (на 46,4%) снижал частоту рецидивов заболевания к 96-й неделе по сравнению с интерфероном бета-1а у пациентов с РРС. У пациентов с ППРС лечение препаратом Ocrevus привело к снижению на 24% риска подтвержденного прогрессирования недееспособности к 12-й неделе по сравнению с плацебо.

Ocrevus был одобрен в США в марте прошлого года.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
одобрение
EMA
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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