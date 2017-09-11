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Новым исполнительным директором Teva станет руководитель датской Lundbeck Коре Шульц

11.09.2017

Новым исполнительным директором израильской фармацевтической компании Teva станет нынешний руководитель датской Lundbeck Коре Шульц, сообщает FirstWord Pharma. Он переедет в Израиль в г. Петах-Тиква, где расположена штаб-квартира Teva.

Этому назначению предшествовал длительный процесс поиска нового лидера, который проводился на глобальном уровне советом директоров Teva при содействии агентства Heidrick & Struggles.

Как отметил председатель Совета директоров Teva Сол Барер, Коре Шульц имеет огромный опыт в глобальной фармотрасли, причем как в дженериковом, так в брендированном сегменте. Он также добавил, что Коре Шульц пришел в Lundbeck когда компания испытывала финансовые трудности и в течение двух лет преодолел их.

По словам самого Коре Шульца, он получил предложение, от которого не смог отказаться. До прихода в Lundbeck Коре Шульц занимал должность главного операционного директора датской фармкомпании Novo Nordisk и даже был одним из главных кандидатов на пост генерального директора. Он покинул Novo Nordisk в 2015 г. после того, как в компании приняли решение, согласно которому ее исполнительный директором компании Ларс Ребиен Соренсен останется на своем посту до окончания срока действия трудового соглашения в 2019 г.

В Teva сообщили, что временно исполняющий обязанности исполнительного директора Ицхак Петербург продолжит работу до того, как Кааре Шульц приступит к своим обязанностям.

В июле 2017 г. появились слухи, что Teva назначит исполнительным директором нынешнего руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио. Спустя некоторое время появилась ясность, что он не намерен покидать свой пост в шведско-британской компании.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
исполнительный директор
назначение
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Персоны
Соренсен Ларс Ребиен
Бывший исполнительный директор Novo Nordisk
Сорио Паскаль
Исполнительный директор AstraZeneca
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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