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Новый руководитель GlaxoSmithKline произвела замену около 50 топ-менеджеров

10.01.2018

Исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в сентябре 2017 г., заменила около 50 из 125 топ-менеджеров, сообщает Bloomberg.

Помимо привлечения людей со стороны, руководитель GSK повысила в должности уже работающих в компании топ-менеджеров.

Бывшие топ-менеджеры швейцарской Novartis Тобиас Хестлер и Кристин Рот назначены на должности финансового директора безрецептурного подразделения и руководителя онкологического направления соответственно.

Тамара Роджерс возглавила безрецептурный бизнес GSK в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке.

Бывший исполнительный вице-президент AstraZeneca Люк Милс получил назначение на пост главы фармацевтического бизнеса GSK, а Хэл Баррон сменил Патрика Валланса на посту президента R&D-подразделения.

Кареннан Террелл заняла должность директора по цифровым технологиям GSK.

В 2017 г. в GSK объявили о намерении прекратить более 30 клинических и доклинических исследований, чтобы сосредоточить усилия на ключевых терапевтических направлениях.

В декабре 2017 г. Люк Милс заявил о том, что компания планирует восстановить свои позиции в области онкологии.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
топ-менеджер
GlaxoSmithKline
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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