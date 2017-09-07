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Новые обвинения выдвинуты против Servier и французского регулятора

07.09.2017

Новые обвинения появились в скандале, который разворачивается во Франции уже много лет в связи с препаратом Mediator, который был выведен с рынка еще в 2009 г., сообщает FiercePharma.

Обвинитель выдвинул новые обвинения, в том числе в связи с непредумышленным убийством, против французского фармпроизводителя Servier, более чем десяти персон и национального регулятора в сфере обращения лекарственных средств.

Со ссылкой на агентство Reuters, сообщается о том, что в обвинении основной акцент сделан на маркетинге противодиабетического препарата Mediator компании Servier, который часто использовался по неутвержденным показаниям как средство для снижения веса. Новые обвинения выдвинуты против 14 физических лиц, а также против 11 юридических лиц, включая Servier и Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM).

Французский регулятор ANSM отозвал Mediator с рынка в 2009 г. после сообщений о, как минимум, 500 смертельных исходах (в некоторых сообщениях упоминалось более чем о 2 тыс. смертельных случаев. Никаких действий не последовало до тех пор, пока почти 10 лет спустя другие страны ЕС вывели препарат с рынка по соображениям безопасности. Таким образом, правительство Франции оказалось открытым для обвинений в том, что оно выгораживало указанного фармпроизводителя.

Этот случай заставил ANSM обновить свой функционал в сфере фармаконадзора. Наблюдатели отмечали, что за год до отзыва препарата Mediator с рынка Servier получила высшую государственную награду Франции – Орден Почетного легиона – из рук бывшего президента Николя Саркози, некогда бывшего также личным адвокатом Servier.

В прошлом были еще различные случаи, включая тот, который привел в суд основателя компании Жака Сервье за пару лет до его смерти в 2014 г. в возрасте 92 лет. В 2015 г. французский суд вынес фармпроизводителю обвинение в халатности в связи с тем, что «некачественный» препарат был оставлен на рынке.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
Servier
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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