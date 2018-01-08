Novo Nordisk хочет за 2,6 млрд евро купить бельгийскую биотехнологическую компанию Ablynx

Датский фармпроизводитель Novo Nordisk сделал крупнейшее в истории компании предложение по поглощению бельгийской биотехнологической компании Ablynx NV на сумму 2,6 млрд евро (3,1 млрд долл. США), сообщает Bloomberg.

Предложение по покупке Ablynx сигнализирует о заинтересованности крупнейшего в мире производителя лекарств для диабетиков в сделках слияния и поглощения. Прежде всего компанию интересуют высокомаржинальные препараты. Один из препаратов Ablynxв – caplacizumab – должен быть одобрен в 2018 г. для лечения тромботической тромбоцитопенической пурпуры (болезни Мошковица).

Это уже второе предложение по покупке Ablynx, первое компания отвергла. Теперь Novo Nordisk предложила 30,50 евро за акцию Ablynx, что представляет собой 60% к цене акций по данным на 6 декабря 2017 г., то есть до того как было сделано первое предложение.

Все это происходит на фоне интереса к в небольшим биотехнологическим фирмам со стороны крупных фармацевтических компаний. Так, в США Celgene заключает сделку по покупке Impact Biomedicines на сумму до 7 млрд долл., а японская Takeda Pharmaceutical на прошлой неделе согласилась купить другую бельгийскую биотехнологическую группу TiGenix за 630 млн долл.

В своем заявлении Ablynx указала, что совет директоров «единогласно пришел к выводу, что это предложение фундаментально недооценивает Ablynx и его сильные перспективы для дальнейшего роста».