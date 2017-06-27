Novartis получила одобрение Еврокомиссии на биосимиляр препарата Enbrel

Фармацевтическая компания Sandoz (дженериковое подразделение швейцарской Novartis) получила одобрение европейского регулятора на биосимиляр препарата для лечения воспалительных заболеваний (в т.ч. ревматоидного артрита, псориаза и псориатического артрита) Enbrel (Amgen), сообщает Reuters. Аналог будет продаваться под торговым наименованием Erelzi.

В ходе клинических исследований было доказано, что Erelzi соответствует оригинальному препарату по безопасности, эффективности и качеству.

Европейским пациентам доступны уже пять биосимиляров, разработанных Novartis.

FDA одобрило Erelzi в 2016 г.