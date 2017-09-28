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Лента · В мире
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Novartis может приобрести французскую Advanced Accelerator Applications

28.09.2017

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обратилась к французской биофармацевтической компании Advanced Accelerator Applications с предложением о возможном приобретении, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Advanced Accelerator Applications специализируется на разработке радиофармацевтических препаратов. В штате компании более 530 сотрудников.

По мнению источников, французская компания может привлечь внимание и других фармпроизводителей.

В Novartis и Advanced Accelerator Applications от комментариев отказались.

В октябре 2016 г. исполнительный директор Novartis Джозеф Хименес отметил, что компания заинтересована в приобретениях на сумму 2–5 млрд долл.

С 1 февраля 2018 г. швейцарскую компанию возглавит Васан Нарасимхан.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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Хименес Джозеф

Исполнительный директор Novartis
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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