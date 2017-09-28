Novartis может приобрести французскую Advanced Accelerator Applications

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis обратилась к французской биофармацевтической компании Advanced Accelerator Applications с предложением о возможном приобретении, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Advanced Accelerator Applications специализируется на разработке радиофармацевтических препаратов. В штате компании более 530 сотрудников.

По мнению источников, французская компания может привлечь внимание и других фармпроизводителей.

В Novartis и Advanced Accelerator Applications от комментариев отказались.

В октябре 2016 г. исполнительный директор Novartis Джозеф Хименес отметил, что компания заинтересована в приобретениях на сумму 2–5 млрд долл.

С 1 февраля 2018 г. швейцарскую компанию возглавит Васан Нарасимхан.