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Лента · В мире
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Novartis и Калифорнийский университет сотрудничают в поиске новых мишеней

29.09.2017

Компания Novartis объединила усилия с учеными из Калифорнийского университета в Беркли для разработки новых технологий открытия лекарственных препаратов следующего поколения, таргетирующих множество мишеней при раке и других заболеваниях, которые не поддаются воздействию традиционных маломолекулярных соединений, сообщает сайт WorldPharmaNews.

В рамках сотрудничества на базе существующих лабораторий в Беркли основан Центр протеомики и химических технологий Novartis-Berkeley. В реализуемых проектах используется технология ковалентной химиопротеомики, позволяющая быстро картировать участки белковых мишеней, включая те, которые ранее считались не поддающимися лекарственному воздействию, но на которых соединения могут формировать устойчивые связи, являющиеся отправными точками для препаратов нового поколения.

В рамках партнерства также исследуют потенциал новой группы лекарственных средств, называемых «дегрейдерами» (degraders), в которых используются бифункциональные молекулы, связывающиеся с одной стороны с мишенями заболеваний, а с другой – с ключевым компонентом системы естественного удаления белка клетки. Ученые планируют проверить, способна ли технология ковалентной химиопротеомики сокращать период создания потенциальных дегрейдеров с нескольких лет до нескольких месяцев.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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