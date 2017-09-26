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Лента · В мире
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Новая инициатива по улучшению лечения больных, страдающих множественными хроническими заболеваниями

26.09.2017

18 сентября 2017 года две ведущие частные компании объявили о создании партнерства, нацеленного на разработку масштабируемых решений с целью совершенствования системы оказания медицинской помощи больным с множественными хроническими заболеваниями, а также снижения нагрузки на систему здравоохранения в целом.

Об этом было объявлено на саммите по устойчивому развитию (Sustainable Development Impact Summit), организованном под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ) и собравшем лидеров общественного здравоохранения из разных стран мира. В рамках саммита состоялась встреча, которая ставила своей целью призвать представителей медицинского сообщества сфокусировать усилия на решении разрастающейся и требующей немедленных действий проблемы множественных хронических заболеваний (MХЗ). MХЗ определяются наличием у пациента двух или более хронических заболеваний; они являются тяжелым бременем как для близких пациента, так и для общества в целом. В настоящее время каждый третий взрослый человек в мире и два из трех взрослых старше 65 лет страдают от двух или более хронических заболеваний.

MХЗ — глобальная проблема, охватывающая несколько нозологий и влияющая на пациентов, сообщества и системы здравоохранения. В числе главных заболеваний, определяющих показатели смертности и заболеваемости в развитых странах, – ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, рак легких, депрессия, диабет и боль в спине и шее. В странах с низким и средним уровнем дохода это ИБС, инсульт, диабет и депрессия, а также инфекционные заболевания, такие как диарея, ВИЧ и туберкулез.

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., крупнейшая в мире фармацевтическая компания — производитель генерических препаратов, и Mount Sinai Health System, один из крупнейших больничных операторов в Соединенных Штатах Америки, намерены собрать массив новых данных и аналитической информации о том, какого рода действия необходимы для удовлетворения потребностей людей с MХЗ. Для этого в принадлежащем Mount Sinai Арнхольдском институте глобального здравоохранения в Нью-Йорке проводится региональная пилотная программа с целью разработки комплексного пациентоориентированного подхода, который, в конечном итоге, планируется применять в лечении больших групп больных. Данной программой руководит доктор медицинских наук, заместитель директора Арнхольдского института глобального здравоохранения Сандип Кишоре.

В представленном на встрече докладе Mножественные хронические заболевания: глобальная картина произведена количественная оценка медицинского, экономического и эмоционального бремени МХЗ для больных, их семей и систем здравоохранения. Согласно имеющимся данным, с каждым дополнительным хроническим заболеванием расходы на лечение возрастают более чем в два раза. В связи с этим терапия пациента с четырьмя хроническими заболеваниями может обходиться в 16 раз дороже, чем пациента с одним заболеванием. В докладе также отмечается, что МХЗ значительно уменьшают способность человека соблюдать график приема лекарств, повышают вероятность симптомов депрессии и значительно увеличивают нагрузку на семью и медицинские учреждения.

В отличие от изолированного лечения отдельных заболеваний, комплексный подход к лечению МХЗ, а также использование новейших технологий способны снизить стоимость оказания медицинской помощи при одновременном улучшении качества жизни пациентов. Предлагаемые изменения включают, во-первых, возвращение к концепции семейного врача в связи с тем, что он имеет возможность координировать общий процесс лечения. Во-вторых, планируется создание рабочих групп с участием различных специалистов. Эти команды будут работать над оптимизацией лечения на дому и создавать такие лекарственные средства, которые уменьшат необходимость использования большого количества лекарств, чтобы повысить приверженность терапии.

Выступающие заострили внимание участников встречи на глобальном характере МХЗ как с точки зрения глубины человеческого страдания, так и в плане финансовых потерь системы здравоохранения. Эксперты обсудили вопросы формирования общего понимания проблем и пробелов в современных моделях лечения и поиска соответствующих решений — как кратко-, так и долгосрочных. Участники подчеркнули важность разработки пациентоориентированных моделей лечения хронических заболеваний в комплексе. Они также объяснили преимущества использования цифровых платформ, которые предлагают интегрированный подход к лечению для снижения нагрузки на пациентов, их близких и систему здравоохранения. Участники встречи узнали об опасности увеличения издержек и ухудшения качества жизни пациентов в связи со старением людей, страдающих МХЗ, а также с тем, что развивающимся странам приходится нести двойное бремя – лечения хронических и долговременных инфекционных заболеваний.

«Все данные, приведенные в нашем исследовании, указывают на то, что по мере старения населения и увеличения числа случаев множественных хронических заболеваний у молодых людей, стоимость и сложность МХЗ для национальных систем здравоохранения будет расти экспоненциально, — сказал Дерек Ях, бакалавр медицинских наук и хирургии, магистр в области общественного здравоохранения и соавтор доклада «Mножественные хронические заболевания: глобальная картина». — Масштаб этой усугубляющейся проблемы общественного здравоохранения требует гораздо более серьезного и комплексного подхода. Сегодня пришло время действий и прагматических решений, способных облегчить бремя МХЗ для стран, медицинских специалистов, пациентов и их семей».

«Личные проблемы, возникающие в связи с МХЗ, у всех различны, однако психическое, социальное и финансовое напряжение, которое создают эти заболевания для пациентов и их семей, носит универсальный характер, — сказала Ирис Бек-Коднер, исполнительный вице-президент Teva Pharmaceuticals. — Мы надеемся, что наши усилия помогут обществу узнать больше о том, какими страданиями оборачиваются МХЗ, и покажут, каким потенциалом обладает подход, фокусирующий лечение на пациенте, а не отдельных заболеваниях, позволяющий людям жить дольше и лучше».

«В социальных группах с низким уровнем дохода и недостаточным уровнем медицинского обслуживания почти каждый второй пациент страдает МХЗ, — говорит Прабхьот Сингх, доктор медицины, доктор философии, директор Арнхольдского института глобального здравоохранения и декан кафедры совершенствования систем здравоохранения и глобального здравоохранения в Mount Sinai Health System. — Системы здравоохранения должны более эффективно заботиться о таких людях, учитывая все аспекты их жизни. Наша цель — разработка более совершенных методов и моделей, которые повысят эффективность лечения больных в Нью-Йорке и во всем мире, чтобы, в конечном итоге, дать возможность пациентам дольше жить здоровой жизнью».

В ходе обмена мнениями на саммите и в докладе «Множественные хронические заболевания: глобальная картина» анализировались возможности облегчения экономического бремени МХЗ. Потенциальные направления государственно-частного партнерства включают:

  • Перекрестное лечение нескольких заболеваний: инновационные модели первичной медико-санитарной помощи с координацией лечения между различными специалистами, а также методические рекомендации, содержащие алгоритмы дифференциальной диагностики симптомов в помощь врачу для упрощения назначения лечения больным с МХЗ.
  • Упрощение режима лечения: адаптация дозировок лекарств таким образом, чтобы пациенту приходилось принимать меньшее количество препаратов в течение дня как способ усиления контроля течения хронических заболеваний. К примеру, медики могут обеспечить более строгое следование графику приема лекарств, назначая комбинированные лекарственные средства с фиксированной дозой, где в одном препарате объединены сразу несколько действующих веществ, а также используя цифровые технологии, например таблетки с датчиками, данные с которых может отслеживать медицинский специалист.
  • Высокотехнологичные решения: более доступное и персонализированное лечение благодаря таким технологическим достижениям, как телемедицина и дистанционный мониторинг для предоставления лечения по требованию, а также когнитивные вычисления, позволяющие получить данные о взаимодействии лекарственных средств.

Более подробную информацию о докладе «Множественные хронические заболевания: глобальная картина» можно получить на сайте.

Более подробную информацию о деятельности Teva в рамках программы корпоративной социальной ответственности можно получить на сайте.

Источник публикации: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
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Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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