Нобелевская премия по медицине вручена за открытие механизма циркадных ритмов

Нобелевскую премию в области физиологии или медицины получили американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбашу и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, сообщает РБК со ссылкой на Нобелевский комитет.

Открытие позволяет установить, как живые организмы, включая человека, адаптируют свои биологические ритмы, синхронизируя их с вращением Земли. Ученые смогли выделить ген, который контролирует нормальный дневной биологический ритм организма. Этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в ночное время, а затем расходуется днем.

Также ученые установили дополнительные белковые элементы и объяснили работу «механизма, отвечающего за самоподдерживающий часовой механизм внутри клетки». Их исследование позволило выяснить, что биологические часы функционируют по одному и тому же принципу в клетках всех живых организмов, включая человека.

Эти часы регулируют поведение живого организма, уровень гормонов, сон, температуру тела, обмен веществ. Они адаптируют организм под текущее время суток.

Также ученые нашли признаки того, что несоответствие образа жизни человека и его биологических ритмов могут привести к повышенному риску заболеваний.

В этом году Нобелевский комитет решил увеличить размер премии на 12,5%, до 9 млн крон (около $1,1 млн).

В прошлом году Н​обелевскую премию по медицине получил молекулярный биолог ​из Японии Ёсинори Осуми за открытие процессов аутофагии (деградации клеток).