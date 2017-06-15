NICE рекомендовал Kyprolis для терапии множественной миеломы

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) рекомендовал применение препарата Kyprolis американской биотехнологической компании Amgen в комбинации с дексаметазоном для лечения множественной миеломы, сообщает The Pharma Letter.

Kyprolis одобрен для пациентов, прошедших курс терапии, не включавший bortezomib. Компания предоставила скидку на препарат по программе доступа пациентов к лекарственным средствам.

В ходе клинических исследований комбинация удвоила показатели выживаемости без прогрессирования заболевания у пациентов с рецидивирующей множественной миеломой. У препарата отмечаются доcтаточно значительные побочные эффекты, такие как сердечная недостаточность и одышка.