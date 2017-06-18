NICE рекомендовал Kadcyla для лечения рака молочной железы

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) рекомендовал препарат Kadcyla швейцарской фармкомпании Roche для лечения рака молочной железы, пишет The Guardian.

В 2016 г. NICE отказался одобрить препарат из-за его высокой стоимости: годовая терапия Kadcyla обходится в 90 тыс. фунтов стерлингов на пациента. Сообщается, что в этот раз Государственной системе здравоохранения Великобритании (NHS) и Roche удалось прийти к соглашению касательно цены на лекарственное средство, однако детали не разглашаются.

В ходе клинических исследований выяснилось, что Kadcyla увеличивает продолжительность жизни больных на последней стадии рака в среднем на 6 месяцев. Кроме того, препарат улучшает качество жизни пациентов.