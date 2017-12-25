NICE отклонил применение Tecentriq у пациентов с леченым раком уротелия

Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), контролирующий стоимость ЛС, используемых в рамках Национальной системы здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе, отклонил применение препарата Tecentriq компании Roche у пациентов, ранее получавших лечение метастатического рака уротелия, сообщает PharmaTimes.

В проекте рекомендаций регулятора отмечается, что варианты лечения пациентов с прогрессированием заболевания после химиотерапии препаратами платины включают в себя docetaxel, paclitaxel или оптимальный поддерживающий уход, и что данные двух клинических исследований свидетельствуют об эффективности препарата Tecentriq (atezolizumab). Однако стоимость последнего слишком высока по отношению к выгоде его применения. Отмечены также неопределенности экономической модели, включая длительность применения препарата и долгосрочные выгоды его применения.

Tecentriq удовлетворяет критериям NICE к препаратам, продлевающим жизнь пациентов и применяемым к конце жизни, но наиболее адекватная оценка его экономической эффективности намного выше уровня, который регулятор обычно считает приемлемым для лечения в конце жизни. Поэтому препарат не рекомендован для стандартного применения в рамках NHS.

В начале текущего месяца Tecentriq рекомендован NICE для применения в рамках NHS у пациентов с нелеченым раком уротелия, у которых невозможно проведение химиотерапии препаратами платины.