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NICE отказал Roche в расширении использования препарата от идиопатического легочного фиброза

13.06.2017

Национальный институт здоровья Великобритании (NICE) остается стойким в своей позиции, что будет финансировать препарат Esbriet (МНН пирфенидон) компании Roche только для пациентов с умеренными формами идиопатического легочного фиброза, говорится на портале PharmaTimes.

По сути, это означает, что пациентам придется ждать, пока их болезнь не ухудшится, чтобы получить препарат стандартным способом через Национальную службу здоровья (NHS).

«Это нелогичное решение, чтобы отрицать эффективное лечение заболевания, которое необратимо прогрессирует и в конечном счете смертельно, – отмечает врач-консультант больницы Ройал Бромптон Тоби Махер. – Я хотел бы лечить пациентов препаратом, который показал клиническую эффективность, а не ждать, пока их состояние ухудшится и они будут считаться NICE больными, достаточными для лечения. Англия по-прежнему остается одной из немногих стран Европы, где пациенты с идиопатическим легочным фиброзом не имеют доступа к пирфенидону или альтернативному лечению для ранних стадий заболевания».

Идиопатический легочный фиброз – смертельная болезнь, вызванная необратимыми прогрессирующими рубцами легких, что затрудняет дыхание и не позволяет организму, мышцам и жизненно важным органам получать достаточное количество кислорода для нормальной работы. В Великобритании таких больных 15 тыс. человек. Без лечения пациенты живут в среднем от двух до пяти лет после постановки диагноза.

В 2013 г. NICE рекомендовал Esbriet для пациентов с умеренным идиопатическим легочным фиброзом. При этом в институт были представлены доказательства, полученные на третьей фазе исследования ASCEND, того, что у пациентов на ранней стадии заболевания при терапии Esbriet выживаемость была увеличена на срок до трех лет.

Однако в ответ на обращение Roche NICE опубликовал второе окончательное оценочное определение, в котором говорится о том, что Esbriet будет финансироваться только NHS, если у человека форсированная жизненная емкость легких будет от 50 до 80%, и Roche должна предоставить ранее согласованную скидку.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
NICE
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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