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Nestle лидирует в гонке за приобретение безрецептурного бизнеса Merck KGaA

11.01.2018

Швейцарский продовольственный гигант – компания Nestle является основным претендентом на приобретение безрецептурного бизнеса немецкой фармкомпании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Другие потенциальные претенденты – дженериковая компания Perrigo и консорциум частных инвестиционных фондов Bain и Cinven, взявший под контроль немецкую Stada в августе 2017 г., отозвали свои предложения.

Заинтересованность в бизнесе Merck KGaA также выразили компании Reckitt Benckiser и Mylan. По словам источников, Merck KGaA, возможно, определится с потенциальным покупателем уже в I квартале 2018 г.

В 2016 г. объем продаж OTC-подразделения немецкой компании составил 860 млн евро (1 млрд долл.). По оценкам экспертов, сумма сделки может составить 4–5 млрд долл. Между тем, предупреждают источники, окончательное решение о продаже бизнеса еще не принято, и Merck KGaA может оставить его в своей структуре.

Американская Pfizer в октябре 2017 г. также заявила о рассмотрении стратегических альтернатив для своего безрецептурного бизнеса, включая продажу или выделение в самостоятельную компанию. В 2016 г. объем продаж подразделения составил около 3,4 млрд долл., а сделка оценивается примерно в 15 млрд долл. Среди потенциальных покупателей эксперты упоминают компании Nestle, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi и Reckitt Benckiser.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck KGaA
безрецептурные препараты
Фармвестник-ТВ
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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