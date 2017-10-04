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Начинается II фаза исследования универсальной противогриппозной вакцины

04.10.2017

В Великобритании исследователи проводят набор пациентов для IIb фазы исследования экспериментальной вакцины для защиты от всех штаммов вируса гриппа, особенно у субъектов от 65 лет, сообщает сайт FirstWordPharma со ссылкой на информированные источники. Вакцина разработана Институтом Дженнера Оксфордского университета и его дочерней компанией Vaccitech.

Планируется набрать в исследование 500 взрослых пациентов в возрасте от 65 лет, иммунизированных обычной сезонной вакциной от гриппа. Дополнительно половина пациентов получит прививки экспериментальной универсальной вакцины против гриппа, а второй половине субъектов введут плацебо. В дальнейшем 25 субъектам будут сделаны дополнительные анализы крови.

Для стимуляции иммунного ответа вместо поверхностных белков вируса гриппа в экспериментальной вакцине используются сердцевинные белки, остающиеся практически неизменными у всех вирусов гриппа А. По словам ученых, новая вакцина стимулирует иммунную систему для повышения выработки грипп-специфических T-клеток вместо антител. Предыдущие работы показали, что эти T-клетки способны противостоять более чем одному типу вируса гриппа, что позволяет предположить возможность защиты большего числа людей, при том, что тяжесть протекания и продолжительность гриппа можно снизить.

Согласно имеющимся данным, существующие противогриппозные вакцины эффективны только у 30-40% пациентов в возрасте 65 лет и старше, поскольку с возрастом иммунная система ослабевает. Ученые верят в то, что новая вакцина усилит иммунную систему, обеспечивая при этом более длительную защиту. По словам генерального директора Vaccitech Тома Эванса, эта защита может длиться 2-3 года, возможно, даже 4 года, но это останется неизвестным, пока не будут проведены клинические исследования.

Безопасность универсальной вакцины была ранее изучена в клинических исследованиях с участием 145 субъектов. По словам Эванса, если планируемое исследование окажется успешным, то Vaccitech будет искать партнера для проведения исследований III фазы.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противогриппозная вакцина
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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