Начинается II фаза исследования универсальной противогриппозной вакцины

В Великобритании исследователи проводят набор пациентов для IIb фазы исследования экспериментальной вакцины для защиты от всех штаммов вируса гриппа, особенно у субъектов от 65 лет, сообщает сайт FirstWordPharma со ссылкой на информированные источники. Вакцина разработана Институтом Дженнера Оксфордского университета и его дочерней компанией Vaccitech.

Планируется набрать в исследование 500 взрослых пациентов в возрасте от 65 лет, иммунизированных обычной сезонной вакциной от гриппа. Дополнительно половина пациентов получит прививки экспериментальной универсальной вакцины против гриппа, а второй половине субъектов введут плацебо. В дальнейшем 25 субъектам будут сделаны дополнительные анализы крови.

Для стимуляции иммунного ответа вместо поверхностных белков вируса гриппа в экспериментальной вакцине используются сердцевинные белки, остающиеся практически неизменными у всех вирусов гриппа А. По словам ученых, новая вакцина стимулирует иммунную систему для повышения выработки грипп-специфических T-клеток вместо антител. Предыдущие работы показали, что эти T-клетки способны противостоять более чем одному типу вируса гриппа, что позволяет предположить возможность защиты большего числа людей, при том, что тяжесть протекания и продолжительность гриппа можно снизить.

Согласно имеющимся данным, существующие противогриппозные вакцины эффективны только у 30-40% пациентов в возрасте 65 лет и старше, поскольку с возрастом иммунная система ослабевает. Ученые верят в то, что новая вакцина усилит иммунную систему, обеспечивая при этом более длительную защиту. По словам генерального директора Vaccitech Тома Эванса, эта защита может длиться 2-3 года, возможно, даже 4 года, но это останется неизвестным, пока не будут проведены клинические исследования.

Безопасность универсальной вакцины была ранее изучена в клинических исследованиях с участием 145 субъектов. По словам Эванса, если планируемое исследование окажется успешным, то Vaccitech будет искать партнера для проведения исследований III фазы.