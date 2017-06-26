Начался суд над основателем компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophin Inc. Мартином Шкрели

В США начался суд над Мартином Шкрели, ставшим «врагом Америки №1» после того, как он, будучи исполнительным директором фармкомпании Turing Pharmaceuticals, взвинтил цену на жизненно важный препарат Daraprim на 5000% (с 13,50 до 750 долл. за таблетку) в 2015 г., сообщает Reuters. Он обвиняется в создании финансовой пирамиды в хедж-фонде MSMB Capital Management, которым ранее руководил.

В частности, его обвиняют в обмане инвесторов фонда и «выкачивании» миллионов долларов из фармкомпании Retrophin для погашения задолженностей перед ними. Мартин Шкрели своей вины не признал.

Ожидается, что суд под председательством окружного судьи Кийо Мацумото (Бруклин) продлится 4-6 недель.

В декабре 2015 г. Мартин Шкрели был арестован. Арест был связан не с его деятельностью на посту руководителя Turing Pharmaceuticals, а с руководством хедж-фондом и компанией Retrophin в 2009–2012 гг. Впоследствии он был отпущен под залог 3 млн долл.

По версии следствия, Мартин Шкрели вводил инвесторов в заблуждение относительно финансового положения в MSMB Capital Management, скрывая от них огромные убытки, которые он покрывал средствами, выведенными из компании Retrophin, основанной им в 2011 г.