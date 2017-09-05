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Mylotarg возвращается на рынок после семилетнего перерыва

05.09.2017

Регуляторы США дали «зеленый свет» препарату для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) Mylotarg компании Pfizer через семь лет после добровольного вывода препарата с рынка, сообщает PharmaTimes.

FDA одобрило применение Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) для лечения взрослых пациентов с впервые установленным диагнозом ОМЛ, опухоли которых экспрессируют антиген CD33, а также детей в возрасте от двух лет с заболеванием в рецидивной или рефрактерной форме.

Первоначально препарат был одобрен по ускоренной процедуре в мае 2000 г. в виде отдельного лечения пожилых пациентов с рецидивным CD33-положительным ОМЛ, но был выведен с рынка в 2010 г. после того, как в процессе подтверждающих исследований не удалось верифицировать клиническую выгоду, но при этом возникла обеспокоенность в отношении безопасности вследствие большого числа ранних смертей.

Препарат был вновь одобрен с учетом новых данных, включая более низкую рекомендованную дозу, другую схему приема в комбинации с химиотерапией или в виде монотерапии и другую популяцию пациентов.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
одобрение
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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