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Mundipharma приобретает права на противодиабетические препараты Janssen

06.09.2017

Janssen Pharmaceutica заключила эксклюзивное соглашение с международной компанией Mundipharma, по которому последняя будет распространять противодиабетические препараты Invokana и Vokanamet в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), и Швейцарии, сообщает PharmaTimes.

В настоящий момент условия сделки распространяются на территории, на которых были одобрены цены и схемы возмещения стоимости препаратов, но в рамках дополнительных соглашений в дальнейшем к сделке могут присоединиться другие страны ЕЭЗ.

По условиям сделки Mundipharma получает исключительные права на продвижение, распространение и продажу указанных препаратов через свою сеть независимых ассоциированных компаний, в то время компания Janssen будет выполнять производственные обязательства и отвечать за определенные виды деятельности в регуляторной сфере.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Invokana (canagliflozin) – ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2), впервые одобренный в ЕС в ноябре 2013 г. Препарат показан для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа для повышения контроля уровня глюкозы в крови в случаях, когда диета и физические упражнения не обеспечивают достаточный контроль. Применяется в виде монотерапии (при противопоказаниях к приему метформина или если последний не подходит пациенту) или дополнительной терапии.

Vokanamet (комбинация веществ canagliflozin и metformin в фиксированной дозе) был одобрен в 2014 г. для повышения гликемического контроля у взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Содержит два действующих вещества, снижающих уровень глюкозы в крови, с различными, дополняющими друг друга механизмами действия.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сделка
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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