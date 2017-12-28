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МРТ-сканирование безопасно для большинства пациентов с кардиостимуляторами старого образца

28.12.2017

По сообщению агентства Reuters, результаты нового исследования подтверждают предположение о том, что МРТ-сканирование безопасно для пациентов с кардиостимуляторами старого образца даже при проведении сканирования грудной клетки.

До недавнего времени считалось, что чувствительная электронная «начинка», применяемая в кардиостимуляторах и имплантируемых дефибрилляторах старого образца, уязвима к воздействию магнитного поля и радиоволн, которые позволяют «видеть пациента изнутри» при магнитно-резонансной томографии.

Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, подтверждают, что почти все пациенты, имеющие кардиостимуляторы или имплантируемые дефибрилляторы, с очень небольшими ограничениями могут при необходимости проходить процедуру МРТ при правильной настройке приборов перед процедурой и соблюдении мер предосторожности.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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