Многие жители Великобритании обеспокоены будущим NHS

Восемьдесят два процента опрошенных жителей Великобритании обеспокоены будущим Национальной системы здравоохранения (NHS), сообщает Pharma Times. По мнению 60% , система здравоохранения Великобритании движется «не в том направлении».

В опросе, проведенном Британской медицинской ассоциацией, приняли участие 1000 человек. Выяснилось, что за последние два года число недовольных Национальной системой здравоохранения увеличилось (43% опрошенных по сравнению с 21% в 2015 г).

Удовлетворены услугами NHS лишь 33%, тогда как в 2015 г. этот показатель составлял 56%.

По мнению 62% респондентов, система здравоохранения Великобритании будет ухудшаться в дальнейшем (в 2015 г. пессимистично настроены были 39%). Самой актуальной проблемой, связанной с системой здравоохранения страны, жители Великобритании считают недостаточное финансирование NHS (этим вопросом обеспокоена половина опрошенных).