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Мировые регуляторы объединяются для разработки антибиотиков нового поколения

14.06.2017

Три регулятора в области обращения лекарственных средств из Европы, США и Японии объединились для обмена данными, которые могли бы простимулировать разработку новых антибиотиков.

Устойчивость к антибиотикам и отсутствие новых лекарств все чаще становятся серьезной проблемой для правительств. Власти ищут способ простимулировать фармкомпании разрабатывать новые лекарства, однако те не спешат этого делать, опасаясь невозврата инвестиции.

Именно поэтому Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), Японское агентство лекарственных средств и медицинских изделий (PMDA) и Управление пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) договорились согласовывать свои требования к данным для клинической разработки новых антибиотиков. Они намерены стимулировать развитие новых методов лечения для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и защиты глобального общественного здравоохранения.

Представители всех трех агентств собрались несколько дней назад, чтобы обсудить план действий. В итоге выявлен целый ряд областей, где есть потребность в обмене данными между тремя регионов. Теперь они будут работать над обновлением соответствующих регулирующих документов, а также консультировать отдельные фармацевтические фирмы.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
антибиотики
Фармвестник-ТВ
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08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
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