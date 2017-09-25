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Минздрав Японии учтет мнение американских фармкомпаний при пересмотре цен на лекарства

25.09.2017

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като пообещал принять во внимание мнение американских фармпроизводителей в процессе пересмотра системы ценообразования на лекарства, сообщает Channel News Asia.

По словам министра, американские фармкомпании напрямую обращались к нему. Он добавил, что новая система ценообразования будет проработана к концу года. При этом мнения всех заинтересованных сторон будут рассмотрены в Центральном медицинском совете по социальному страхованию Японии.

Японские власти намерены сократить расходы на здравоохранение, в т.ч. на лекарства, против чего выступают фармкомпании, озабоченные снижением прибылей.

В 2016 г. Япония объявила о том, что цены на лекарства будут пересматриваться ежегодно, а не раз в два года, как это было раньше. В результате была значительно снижена цена на противоопухолевый препарат Opdivo.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Япония
снижение
цены
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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