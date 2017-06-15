Министром здравоохранения Великобритании остался Джереми Хант

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Джереми Хант cохранил свой пост, cообщает Pharma Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сформировала правительство после выборов, прошедших 8 июня. Джереми Хант был вновь утвержден на пост министра здравоохранения, который он занимает с 2012 г.

В медицинских кругах Джереми Хант не раз подвергался критике за некоторые реформы в области здравоохранения. Так, он перевел врачей на семидневную рабочую неделю и поддерживал предложения о включении в систему медицинского страхования лечение гомеопатией.