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Merck KGaA привлекла экспертов для продажи безрецептурного подразделения

11.09.2017

Немецкая химико-фармацевтическая компания Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) привлекла экспертов инвестиционного банка JP Morgan для продажи своего безрецептурного подразделения, сообщает The New York Times.

В компании недавно заявили о намерении продать безрецептурный бизнес и определили потенциальных покупателей, включая Nestle.

По мнению одного из источников The New York Times, немецкая компания рассчитывает получить за подразделение 5 млрд евро. Между тем, другие источники полагают, что сумма сделки может составить менее 4 млрд евро, поскольку безрецептурная продукция Merck KGaA не представлена широко в глобальном масштабе.

Эксперты аналитической компании Sanford C. Bernstein оценивают подразделение в 3,7–5,6 млрд евро.

В Merck отметили, что продажа безрецептурного бизнеса может быть отложена на срок до одного года, что даст возможность потенциальным покупателям, среди которых источники упоминают Reckitt Benckiser, Abbott, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson и Takeda, взвесить свои возможности.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck KGaA
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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