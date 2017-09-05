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Merck KGaA может продать безрецептурный бизнес

05.09.2017

Немецкая компания Merck со штаб-квартирой в Дармштаде рассматривает варианты стратегического развития для своего безрецептурного бизнеса (сonsumer health), в том числе полную или частичную его продажу, а также стратегическое партнерство. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Мы продолжаем превращать Merck в последние годы в ведущую научную и технологическую компанию. Таким образом, мы регулярно пересматриваем наш портфель в контексте нашей стратегии, основанной на инновациях, мы фокусируемся в основном на биофармацевтике», - сказал Стефан Османн, председатель правления и генеральный директор Merck.

«В течение последних лет наш портфель продуктов для здоровья потребителей постоянно улучшался. Мы сохранили прочную позицию на привлекательных рынках и продемонстрировали тенденцию прибыльного роста. Мы ожидаем увеличения внутренних ограничений для финансирования бизнеса для достижения требуемого масштаба. Поэтому мы готовим стратегические варианты его развития», - сказал Белен Гарихо, член исполнительного совета Merck и CEO Healthcare.

Подразделение продуктов для здоровья потребителей компании активно развивается в разных с рядом ведущих продуктов в привлекательных категориях безрецептурных препаратов. Бизнес достиг чистого объема продаж в размере 860 млн евро в 2016 г. В портфеле есть признанные бренды Bion, Femibion, Nasivin, Neurobion и Seven Seas , которые занимают сильные рыночные позиции как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Merck последовательно перешел к тому, чтобы стать ведущей научно-технической компанией. Ключевые этапы, такие как приобретения Sigma-Aldrich, AZ Electronic Materials и Millipore, продажа бизнеса биоаналогов. Недавние одобрения Bavencio (Avelumab) в области иммуноонкологии и Mavenclad (Cladribine) для лечения высокоактивного рецидивирующего рассеянного склероза (RMS) являются примерами успешного развития инновационных лекарств Merck.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck KGaA
безрецептурные препараты
продажа
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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