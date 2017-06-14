Merck & Co приостановила клинические исследования препарата Keytruda

Американская фармацевтическая компания Merck&Co (за пределами США и Канады – MSD) приостановила клинические исследования препарата Keytruda, cообщает Reuters.

В ходе клинических испытаний проверялась безопасность и эффективность Keytruda в комбинации с препаратами Pomalyst и Revlimid производства Celgene в лечении множественной миеломы. Решение о приостановке исследований связано с намерением компании проанализировать причины летальных исходов нескольких пациентов из группы, проходившей терапию Keytruda.

Merck заявила о том, что исследования приостановлены по рекомендации комитета по мониторингу данных. Как отметили представители компании, участники данных исследований продолжат получать терапию препаратом.