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Merck & Co. приобретает разработчика иммунотерапевтических препаратов Rigontec

07.09.2017

Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) согласилась приобрести компанию Rigontec по цене до 464 млн евро (554 млн долл.), включая предоплату в размере 115 млн евро (137 млн долл.) + потенциальные выплаты при выполнении согласованных этапов работ в сумме 349 млн евро (416 млн долл.), сообщает интернет-сайт FirstWordPharma со ссылкой на ряд источников, включая Philadelphia Business Journal, Nasdaq и проч.

Компании объявили об этом в минувшую среду. Представители Merck отметили, что Rigontec является «первопроходцем», достигшим сигнального пути гена 1, индуцируемого ретиноевой кислотой (RIG-I), который является частью врожденной иммунной системы, для индуцирования как непосредственного, так и долговременного противоопухолевого иммунитета.

По заявлению Эрика Рубина, вице-президента разработок ранних стадий в клинической онкологии Merck Research Laboratories, «подход компании Rigontec в сфере иммуноонкологии с вовлечением врожденной иммунной системы для безопасного удаления раковых клеток является дополнением нашей стратегии и портфеля препаратов в разработке». Г-н Рубин отметил также готовность Merck опираться на научные разработки Rigontec.

В мае текущего года Rigontec объявила о начале исследования I/II фазы своего препарата RGT100, агониста RIG-I, для лечения солидных опухолей и лимфомы. Компания также дала понять, что, в дополнение к лечению злокачественных новообразований, ее препараты таргетной терапии на основе РНК, использующие RIG-I в качестве мишени, могут получить дальнейшее развитие для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck
сделка
MSD
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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