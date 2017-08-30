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Медицинские центры Хьюстона несут убытки из-за шторма «Харви»

30.08.2017
Фото: http://www.npr.org

Структурные улучшения в больницах Хьюстона за последнее десятилетие до сих пор помогали им избежать разрушений, подобных тем, что нанес ураган «Катрина» в Новом Орлеане в 2005 г. Однако тропический шторм «Харви», как ожидается, все же окажет влияние на финансовое положение медицинских центров в Техасе, полагает Reuters.com.

Шторм заставил больницы отменить операции, эвакуировать пациентов и бороться с нехваткой продовольствия. Еще большие проблемы ожидаются в ближайшие месяцы, когда люди, потерявшие дома и работу, будут избегать медицинского лечения или искать благотворительную помощь.

«Многие больницы уже были оказывают безвозмездную помощь, теперь ситуация усложнится», - сказала экономист по здравоохранению в Университете Райса Вивиан Хо.

Райс был временно закрыт из-за надвигающейся бури, из-за которой погибли по меньшей мере 11 человек. Непогода буквально парализовала Хьюстон, четвертый по численности населения город в Соединенных Штатах. Медицинская индустрия Хьюстона включает в себя некоторые из самых престижных учреждений в стране, она значительно выросла за последние годы, чтобы охватить растущее население.

Впрочем, как пишет издание, неопределенность в отношении изменений в политике медицинского страхования США, сокращение энергетического сектора региона и высокий процент незастрахованных в Техасе заставили несколько больниц Хьюстона сократить тысячи рабочих мест в этом году и понести миллионные убытки еще до бури.

Инвестиционный банк Jefferies предупредил 28 августа, что «Харви» может оказать существенное влияние на поставщиков медицинских услуг в Техасе, особенно HCA Healthcare Inc, который имеет 11% кроватей в стационарах районов, подверженных сильной непогоде.

Наводнение побудило MD Anderson в понедельник отменить назначения и операции до самой среды, St. Luke’s Hospital закрыть один из своих филиалов, а Ben Taub Hospital приостановить сервис по обеспечению больных питанием. MD Anderson порекомендовал сотрудникам, не входящим в его аварийную команду, остаться дома.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские услуги
катаклизмы
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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