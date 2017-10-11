Lupin приобретает Symbiomix Therapeutics LLC

Индийская фармацевтическая компания Lupin объявила о том, что ее американское подразделение Lupin, Inc. приобрело частную американскую компанию Symbiomix Therapeutics, LLC, специализирующуюся на разработке инновационных препаратов для лечения гинекологических инфекций, сообщает FirstWord Pharma.

Сумма сделки – 150 млн долл., из которых 50 млн долл. выплачиваются единовременно. Сделка уже завершена.

В сентябре 2017 г. FDA одобрило разработанный Symbiomix препарат для лечения бактериального вагиноза Solosec (secnidazole). По прогнозу Lupin, продажи препарата начнутся в 2018 г.

FDA присвоило Symbiomix статус препарата для лечения инфекционных заболеваний (Qualified Infectious Disease Product). Это означает, что Lupin будет эксклюзивно продавать препарат в США в течение, по меньшей мере, 10 лет.