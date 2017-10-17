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Крупнейшие фармдистрибьюторы попали под расследование в связи с опиоидным скандалом в США

17.10.2017

После громкого расследования, в результате которого вскрылась лоббистская роль фармдистрибьюторов в Конгрессе США (последние лоббировали ослабление полномочий правительства в регулировании обращения лекарственных препаратов), инвесторы требуют более масштабных изменений, включая смену руководства, сообщает FiercePharma.

Опубликованные и распространенные в минувшее воскресенье новые отчеты по результатам журналистского расследования ставят в сложное положение фармдистрибьюторов McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen. С подачи информатора из Управления по борьбе с наркотиками США расследование, проведенное журналистами программы 60 Minutes на канале CBS и газеты Washington Post, вскрыло отсутствие в компаниях должного контроля, который мог бы воспрепятствовать незаконным продажам анальгетиков. В отчетах указано также, что по мере усугубления так называемой «опиоидной эпидемии» компании занимались подрывом усилий по ужесточению регулирования опиоидных анальгетиков, используя свое влияние в Конгрессе США.

В ответ на все журналистские «истории» генеральный директор Альянса дистрибьюторов медицинских препаратов и изделий медицинского назначения (Healthcare Distribution Alliance) Джон Грей указал в своем заявлении, что дистрибьюторские компании поддерживают инициативы правительства, организаций здравоохранения и партнеров по каналам поставок, нацеленные на снижение выписки опиоидных препаратов, повышение объемов уничтожения неиспользованных препаратов и повышение уровня образования пациентов, провизоров и врачей.

Организация опубликовала также результаты проверки наличия фактологических ошибок, которые позволяют аргументировать то, что в отчетах представлена искаженная картина роли фармдистрибьюторов в каналах поставок.

Вышеуказанные компании не впервые попадают под прицел критики. В начале этого года компания McKesson заплатила рекордный штраф в размере 150 млн долл. за повторное правонарушение – несообщение о подозрительных заказах на поставку опиоидных препаратов. В начале этого года компании Cardinal Health и AmerisourceBergen также урегулировали более мелкие судебные иски в штате Западная Виргиния.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
McKesson Corp.
Cardinal Health
AmerisourceBergen
Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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