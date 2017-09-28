Клаудио Альбрехт официально возглавил Stada

Наблюдательный совет немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel AG утвердил кандидатуру Клаудио Альбрехта на должность исполнительного директора компании, сообщает Markets Insider. Он приступит к своим обязанностям немедленно.

Клаудио Альбрехт сменит временно исполняющего обязанности исполнительного директора Энгельберта Костера Тьенка Виллинка.

Пост финансового директора Stada займет Марк Китли. Ранее эту должность временно занимал Бернхард Дюттманн.

Пост технического директора компании сохранит Бартхольд Пиенинг.

Клаудио Альбрехт занимал должность исполнительного директора и председателя совета директоров компании Actavis Group до ее продажи Watson в 2012 году. До этого он возглавлял компанию Ratiopharm Group. Свою карьеру он начал в компании Sandoz.