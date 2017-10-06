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Лента · В мире
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Китай планирует максимально вывести из госсектора здравоохранения препараты народной медицины

06.10.2017

Как известно, в Китае всевозможные препараты китайской народной медицины используются уже в течение тысячелетий. Среди них не только лекарства растительного происхождения, но и созданные на основе разнообразных органических веществ, например, «депротеинизировнный гемодериват крови телят». Последний, например, занимает первую строчку в закупках 11 больниц третьего класса на территории города Сиань, а следующие позиции также занимают лекарства не менее экзотического происхождения. Эти данные привел директор Департамента фармации Tianjin Medical University General Hospital Ли Дженгсянг, выступая на XII Международном конгрессе «Рациональная фармакотерапия», проходящем в Санкт-Петербурге 5-7 октября.

Профессор Ли Дженгсянг подчеркнул, что использование данных препаратов – докладчик назвал их «адъювантными» - одна из серьезных проблем современной китайской медицины. У адъювантных лекарственных средств нет официально принятого определения, между тем на закупки этих лекарств медучреждения и сами больные тратят огромные средства, например, онкологические пациенты 70% всех расходов на лечение тратят именно на адъювантные препараты, причем им их выписывают врачи клиник. При этом в стране официально принято считать, что адъювантные, или вспомогательные лекарства не оказывают значительного лечебного эффекта, а лишь помогают действию традиционных лекарств и в некоторых случаях могут ускорить выздоровление.

- Для нашей медицины большая проблема – найти консенсус между представителями так называемой западной медицины и традиционной китайской, - отметил профессор Ли Дженгсянг. – Врачи, отстаивающие традиционную, находятся в конфликте с теми, кто стоит на позиции современной западной, но последние редко владеют хорошими знаниями о вспомогательных лекарствах. В итоге, в 2016-м году Госсовет КНР принял решение об усилении контроля за адъювантными лекарственными средствами и одновременно о разработке разумных, но эффективных мер управления.

По словам эксперта, в КНР разработана «дорожная карта» по постепенному сокращению использования вспомогательных лекарств в государственных клиниках до 26%, что должно привести к экономии средств, идущих на закупки лекарств, как минимум на треть. Соответствующие госдепартаменты должны создать «Справочник по адъювантным лекарственным средствам для конкретных отделений больниц и болезней».

Также эти препараты должны быть выведены из оплаты страховыми компаниями. При этом выписывать адъювантные лекарства могут только врачи высшего звена, в то время как все остальные ЛП выписываются любыми врачами.

Автор: Ольга Островская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицина
Китай
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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