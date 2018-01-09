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Лента · В мире
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Kisqali присвоен статус «прорывного» препарата в США

09.01.2018

Ингибитору CDK4/6 Kisqali компании Novartis в США присвоен статус принципиально нового (прорывного) лекарственного препарата для стартовой эндокринной терапии определенных пациентов с раком молочной железы (РМЖ), сообщает PharmaTimes.

FDA присвоило данный статус для применения препарата у женщин с HR-положительным/HER2-отрицательным распространенным или метастатическим РМЖ в комбинации с tamoxifen или ингибитором ароматазы в период пременопаузы или перименопаузы.

Решение регулятора основано на данных клинического исследования (КИ) MONALEESA-7, которое, по информации Novartis, является первым КИ III фазы, полностью посвященным изучению применения ингибитора CDK4/6 у женщин с HR+/HER2- распространенным РМЖ в период пременопаузы.

По данным исследования, Kisqali (ribociclib) в комбинации с tamoxifen или ингибитором ароматазы, применяемый для стартовой эндокринной терапии, значительно увеличивает показатель выживаемости без прогрессирования по сравнению только с эндокринной терапией (23,8 мес. по сравнению с 13,0 мес., соответственно).

Данный препарат был одобрен в США в марте прошлого года для применения в комбинации с ингибитором ароматазы в качестве стартовой эндокринной терапии у женщин с РМЖ в период постменопаузы. По этому показанию ему ранее был присвоен статус «прорывного» ЛС.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
Фармвестник-ТВ
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25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
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