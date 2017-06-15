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Казахстан: «СК-Фармация» подписала соглашения о заключении прямых договоров с Sanofi, Medtronic и Johnson & Johnson

15.06.2017
Фото: depositphotos.com

В рамках Астанинского экономического форума, проходящего 15-16 июня, «СК-Фармация» подписала соглашения о заключении прямых договоров с компаниями Sanofi, Medtronic и Johnson & Johnson. С компанией Pfizer подписан меморандум по вопросам надлежащей организации, управления, контроля соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке иммунобиологических продуктов.

Состоялась встреча министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова с министром экономического развития и технологий Республики Словения Здравко Почивалшеком. Министр здравоохранения РК отметил заинтересованность в сотрудничестве в области фармацевтики и медицинского оборудования. В Казахстане зарегистрировано и внесено в Государственный реестр 264 позиции лекарственных средств и 7 позиций изделий медицинского назначения и медицинской техники производства Словенской Республики.

Автор: Елена Сон, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казахстан
ТОО "СК-Фармация"
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
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