Казахстан: «СК-Фармация» подписала соглашения о заключении прямых договоров с Sanofi, Medtronic и Johnson & Johnson

В рамках Астанинского экономического форума, проходящего 15-16 июня, «СК-Фармация» подписала соглашения о заключении прямых договоров с компаниями Sanofi, Medtronic и Johnson & Johnson. С компанией Pfizer подписан меморандум по вопросам надлежащей организации, управления, контроля соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке иммунобиологических продуктов.

Состоялась встреча министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова с министром экономического развития и технологий Республики Словения Здравко Почивалшеком. Министр здравоохранения РК отметил заинтересованность в сотрудничестве в области фармацевтики и медицинского оборудования. В Казахстане зарегистрировано и внесено в Государственный реестр 264 позиции лекарственных средств и 7 позиций изделий медицинского назначения и медицинской техники производства Словенской Республики.