К 2036 г. расходы США на Medicaid могут сократиться на 35%

В случае принятия нового законопроекта о здравоохранении, предложенного сенаторами-республиканцами, к 2036 г. расходы государства на программу для бедных Medicaid сократятся на 35%, сообщает Reuters. К таким выводам пришло Бюджетное управление Конгресса США (CBO), которое проанализировало, как законопроект сенаторов – республиканцев может отразиться на будущем Medicaid.

В настоящее время о неготовности поддержать законопроект заявили девять членов Республиканской партии, тогда как для его одобрения проголосовать «против» могут не более двух. В связи с этим обсуждается возможность внесения в законопроект ряда изменений. Так, в исправленной версии, возможно, не будут ликвидированы налоги для обеспеченных американцев. Также для борьбы с опиоидной зависимостью предлагается в течение десятилетия дополнительно выделить 45 млрд долл.

В законопроекте, обнародованном сенаторами-республиканцами, предлагается ограничить расширение Medicaid, отменить ряд налогов для обеспеченных американцев, предоставлять малоимущим для приобретения медстраховки субсидии, размер которых будет зависеть от их дохода, а также отменить штрафы для граждан, не имеющих медстраховки.