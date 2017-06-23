К 2022 г. глобальный объем продаж орфанных препаратов превысит 200 млрд долл.

С 2008 г. глобальный объем продаж орфанных лекарственных препаратов почти удвоился, и эта тенденция продолжится до 2022 г., говорится в отчете EvaluateParma. По прогнозу экспертов, объем продаж орфанных ЛП к 2022 г. составит 209 млрд долл. против 115 млрд долл. в 2016 г., что эквивалентно 32% общего показателя глобальных продаж лекарств.

Эксперты EvaluateParma полагают, что росту объема продаж орфанных ЛП будет способствовать заинтересованность фармкомпаний в их разработке и производстве, обусловленная в т.ч. стимулированием со стороны властей.

Между тем, ряд конгрессменов выразили обеспокоенность тем, что некоторые фармпроизводители пользуются существующими законами, чтобы получить поддержку государства для разработки препаратов для лечения обычных заболеваний. Так, например, компания легально может подать заявку на одобрение широко применяемого препарата для орфанного показания и в случае успеха получить налоговые льготы и право на установление монопольной цены. Среди таких препаратов эксперты упоминают гипохолестеринемическое средство Crestor (AstraZeneca), антипсихотик Abilify (Otsuka), противоопухолевый препарат Herceptin (Roche) и препарат для лечения ревматоидного артрита Humira (AbbVie).

В начале текущего года сенаторы Оррин Хэтч, Чак Грассли и Том Коттон обратились с письмом в Счетную палату США с просьбой пересмотреть Закон об орфанных лекарственных препаратах, принятый в США в 1983 г. Согласно этому закону разработчики орфанных ЛП могут рассчитывать на помощь государства.