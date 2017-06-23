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Лента · В мире
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К 2022 г. глобальный объем продаж орфанных препаратов превысит 200 млрд долл.

23.06.2017

С 2008 г. глобальный объем продаж орфанных лекарственных препаратов почти удвоился, и эта тенденция продолжится до 2022 г., говорится в отчете EvaluateParma. По прогнозу экспертов, объем продаж орфанных ЛП к 2022 г. составит 209 млрд долл. против 115 млрд долл. в 2016 г., что эквивалентно 32% общего показателя глобальных продаж лекарств.

Эксперты EvaluateParma полагают, что росту объема продаж орфанных ЛП будет способствовать заинтересованность фармкомпаний в их разработке и производстве, обусловленная в т.ч. стимулированием со стороны властей.

Между тем, ряд конгрессменов выразили обеспокоенность тем, что некоторые фармпроизводители пользуются существующими законами, чтобы получить поддержку государства для разработки препаратов для лечения обычных заболеваний. Так, например, компания легально может подать заявку на одобрение широко применяемого препарата для орфанного показания и в случае успеха получить налоговые льготы и право на установление монопольной цены. Среди таких препаратов эксперты упоминают гипохолестеринемическое средство Crestor (AstraZeneca), антипсихотик Abilify (Otsuka), противоопухолевый препарат Herceptin (Roche) и препарат для лечения ревматоидного артрита Humira (AbbVie).

В начале текущего года сенаторы Оррин Хэтч, Чак Грассли и Том Коттон обратились с письмом в Счетную палату США с просьбой пересмотреть Закон об орфанных лекарственных препаратах, принятый в США в 1983 г. Согласно этому закону разработчики орфанных ЛП могут рассчитывать на помощь государства.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем продаж
орфанные препараты
прогноз
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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Аптечный практикум
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