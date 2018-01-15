Южная Корея занимает 6-е место в мире по количеству клинических исследований

Южная Корея занимает 6-е место в мире по количеству проводимых в стране клинических исследований (КИ), сообщает Korea Biomedical Review. Большинство КИ в 2017 г. было проведено в Сеуле. Такие данные приводит Корейская национальная организация по клиническим исследованиям (KoNECT).

В 2017 г. на долю Южной Кореи пришлось 2,5% всех КИ, зарегистрированных на официальном сайте Национальных институтов здравоохранения США (NIH) ClinicalTrials.gov., что позволило стране занять исторически высокое 6-е место в мире.

На первом месте расположились США (25%), на втором Германия (5,3%), на третьем Великобритания (5%). На четвертом и пятом местах – Канада (3,9%) и Китай (3,7%).

Несмотря на 25%-ный спад по количеству зарегистрированных глобальных КИ, стране удалось сохранить этот показатель на уровне 2016 г.

Доля КИ, проводимых глобальными фармкомпаниями, составила около 26%. Количество КИ, зарегистрированных южнокорейскими компаниями, сократилось на 11% по сравнению с 2016 г.