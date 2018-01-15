 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
91

Южная Корея занимает 6-е место в мире по количеству клинических исследований

15.01.2018

Южная Корея занимает 6-е место в мире по количеству проводимых в стране клинических исследований (КИ), сообщает Korea Biomedical Review. Большинство КИ в 2017 г. было проведено в Сеуле. Такие данные приводит Корейская национальная организация по клиническим исследованиям (KoNECT).

В 2017 г. на долю Южной Кореи пришлось 2,5% всех КИ, зарегистрированных на официальном сайте Национальных институтов здравоохранения США (NIH) ClinicalTrials.gov., что позволило стране занять исторически высокое 6-е место в мире.

На первом месте расположились США (25%), на втором Германия (5,3%), на третьем Великобритания (5%). На четвертом и пятом местах – Канада (3,9%) и Китай (3,7%).

Несмотря на 25%-ный спад по количеству зарегистрированных глобальных КИ, стране удалось сохранить этот показатель на уровне 2016 г.

Доля КИ, проводимых глобальными фармкомпаниями, составила около 26%. Количество КИ, зарегистрированных южнокорейскими компаниями, сократилось на 11% по сравнению с 2016 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.11.2017 Результаты исследования lirilumab/Opdivo для лечения рака головы и шеи разочаровывают
22.11.2017 Корея инвестирует 25 млн долл. в производство лекарств в Узбекистане
16.11.2017 ЕЭК может исключить тесты на животных из нормативных документов для ЕАЭС
14.11.2017 Эксперт: с конца предыдущего столетия количество регуляторных одобрений на новые препараты снижается
10.11.2017 В Южной Корее одобрен биосимиляр препарата Herceptin
Метки
Южная Корея
клинические исследования
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
16.01 — 18.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения