Janssen: российская GMP инспекция оказалась одной из самых доскональных

В рамках пресс-конференции компании Janssen (группа компаний Johnson & Johnson) для представителей специализированной прессы из семи стран мира, прошедшей 28 сентября, руководство исследовательско-производственного комплекса компании в швейцарском Шауфхаузене рассказало о недавних изменениях и планируемом развитии этой крупнейшей в Европе фармплощадки компании.

Руководство показало журналистам современные клинические, лабораторные и производственные мощности компании, из недр которых вышли и продолжают поставляться многие блокбастеры группы. Хорошо известные специалистам «Ремикейд» и «Велкейд» производятся именно здесь.

Вообще у Janssen несколько R/D центров в Швейцарии. Однако самый крупный находится на самом севере Швейцарии в небольшом городке на берегу зарождающегося неподалеку Рейна - Шафхаузене и включает исследовательский и клинический центры, лабораторию пробных партий, производство, логистику и т.п.

Так как комплекс с 1936 года развивался внутри жилого комплекса (начиная с личного дома и участка химика Бернарда Джоза) растущей компании приходится организовывать разные филиалы и подразделения научно-производственного комплекса в разных локациях данного района. Однако все логистические, научные и прочие здания комплекса расположены на расстоянии не более 10-15 минут на машине друг от друга, некоторые из них полностью автоматизированы и все соответствуют самым строгим экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, которыми так знаменита Швейцария.

Эта научно-производственная точка успешно проинспектирована российской комиссией из ГИЛС и НП на соответствие требованиям российского GMP. Российская инспекция посетила комплекс совсем недавно.

«Каждая GMP инспекция является сложным мероприятием сама по себе, в частности и потому, что у разных стран разные акценты в требованиях GMP. Однозначно можно сказать, что российская инспекция была одной из самых доскональных и сложных, но производственная площадка Janssen в Шафхаузене успешно прошла инспекцию и не получила критических замечаний от российских коллег», – отметил директор по производству Janssen Supply Chain Вольфган Эппли, отвечая на вопрос «ФВ».

Научно-производственная площадка Janssen в Шафхаузене является крупнейшей в Европе и является одним из самых крупных работодателей и налогоплательщиков в Швейцарии. А сама компания занимает активную позицию в вопросах предотвращения и излечения многих видов рака. В соответствии с этой позицией и в рамках международного месяца, посвященного вопросам онкологических заболеваний, компания провела мероприятие для представителей международной прессы, что вызвало живейший интерес ведущих мировых изданий: Le Figaro, Der Standart, The Times. Газета, сайт и телевидение «Фармацевтический вестник» участвуют в мероприятии и подробно расскажут об основных значимых событиях пресс-конференции нашим читателям и зрителям.