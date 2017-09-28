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Janssen провела международную пресс-конференцию по вопросам профилактики и лечения рака крови

28.09.2017

28 сентября на севере Швейцарии, недалеко от Германии, в небольшом городке Шафхаузен, расположенном в верхней части Рейна, компания Janssen (группа Johnson & Johnson) провела международную пресс-конференцию, посвященную вопросам работы компании, направленной на профилактику и лечение рака крови.

В современном лабораторно-производственном комплексе собрались более 20 журналистов передовых специализированных изданий из семи стран мира. Спектр представителей профессиональной прессы был широк - от России до ЮАР, от Франции и до Венгрии.

Медицинское, производственное и коммерческое руководство компании рассказало о научно-исследовательских, производственных и бизнес-планах компании в продолжающемся развитии данного направления.

Газета, сайт и телевидение «Фармацевтический вестник» участвуют в мероприятии и подробно расскажут об основных значимых событиях пресс-конференции нашим читателям и зрителям.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Janssen
Фармвестник-ТВ
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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