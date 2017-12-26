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Janssen получает доступ к CAR-T-препарату компаний Legend Biotech

26.12.2017

Компания Janssen заключила глобальное соглашение о сотрудничестве и лицензионное соглашение с Legend Biotech USA и Legend Biotech Ireland по разработке, производству и коммерциализации экспериментального препарата LCAR-B38M на основе клеточной технологии CAR-T, сообщает PharmaTimes. Legend являются дочерними компаниями китайского инвестиционного холдинга Genscript Biotech Corporation.

LCAR-B38M, специфично таргетирующий антиген созревания B-клеток (BCMA) – белок, экспрессируемый на высоком уровне на миеломных клетках, в настоящее время рассматривается регуляторами в Китае и находится на стадии планирования клинических исследования в США по показанию «множественная миелома».

По условиям сделки, предоплата в размере 350 млн долл. обеспечила компании Janssen получение глобальной лицензии на разработку и коммерциализацию LCAR-B38M для лечения множественной миеломы совместно с группой специалистов Legend.

Legend также имеет право на получение дополнительных платежей по завершении определенных этапов разработки, регистрации и продаж.

В рамках соглашения компании разделят глобальные затраты и прибыль в соотношении 50% : 50%, за исключением территории Великого Китая, где указанное соотношение составит 30% для Janssen и 70% для Legend.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лицензионное соглашение
Janssen
Фармвестник-ТВ
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18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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