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J&J прекращает разработку препарата для лечения гепатита C из-за насыщенности рынка

11.09.2017

Фармацевтическая компания Janssen Sciences Ireland UC (подразделение Johnson & Johnson) объявила о прекращении разработок в области лечения гепатита C на фоне насыщенности рынка противовирусными препаратами для терапии этого заболевания, сообщает Reuters.

В частности в Janssen заявили о прекращении разработки экспериментального препарата JNJ-4178, являющегося комбинацией трех противовирусных препаратов прямого действия.

Клинические исследования II стадии JNJ-4178 будут завершены как и планировалось, но дальнейших исследований не последует.

Вместо этого Janssen сосредоточит усилия на разработке препаратов для лечения хронического гепатита B.

Компания начала совместную разработку ингибитора протеазы для применения в комбинированной терапии хронического гепатита С несколько лет назад. Позднее в сотрудничестве с шведской Medivir AB компания вывела на рынок ингибитор протеазы второго поколения Olysio, одобренный в целом ряде стран.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Janssen
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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