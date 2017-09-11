J&J прекращает разработку препарата для лечения гепатита C из-за насыщенности рынка

Фармацевтическая компания Janssen Sciences Ireland UC (подразделение Johnson & Johnson) объявила о прекращении разработок в области лечения гепатита C на фоне насыщенности рынка противовирусными препаратами для терапии этого заболевания, сообщает Reuters.

В частности в Janssen заявили о прекращении разработки экспериментального препарата JNJ-4178, являющегося комбинацией трех противовирусных препаратов прямого действия.

Клинические исследования II стадии JNJ-4178 будут завершены как и планировалось, но дальнейших исследований не последует.

Вместо этого Janssen сосредоточит усилия на разработке препаратов для лечения хронического гепатита B.

Компания начала совместную разработку ингибитора протеазы для применения в комбинированной терапии хронического гепатита С несколько лет назад. Позднее в сотрудничестве с шведской Medivir AB компания вывела на рынок ингибитор протеазы второго поколения Olysio, одобренный в целом ряде стран.