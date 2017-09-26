Интерпол конфисковал нелегальные лекарства и медизделия на сумму более 51 млн долл.

В период с 12 по 19 сентября 2017 г. Интерпол провел международную полицейскую операцию под кодовым названием «Пангея X», целью которой является выявление и пресечение фактов незаконной реализации лекарственных средств через Интернет, сообщает агентство France-Presse. В ходе операции было конфисковано рекордные 25 млн единиц поддельной и контрафактной фармпродукции и медизделия на сумму более 51 млн долл. Среди изъятых продуктов обезболивающие средства, пищевые добавки, контактные линзы, противоэпилептические препараты, а также 1,2 тонны препаратов для лечения эректильной дисфункции.

В операции приняли участие сотрудники полиции, таможенной службы и органов здравоохранения из 123 стран мира. В результате арестовано свыше 400 человек, закрыто 3584 сайта.

Впервые в операции «Пангея» участвовали африканские страны.

По словам исполнительного директора полицейских служб Интерпола Тима Морриса, 10 лет проведения операции «Пангея» показали, что продажа нелегальной фармпродукции и медизделий через Интернет растет.