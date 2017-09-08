Иммунотерапия рака требует развития диагностики мутаций рака

Ученые в поиске лучших диагностических тестов, которые покажут, могут ли пациенты с раком воспользоваться дорогостоящими современными препаратами иммунотерапии. Исследования, представленные на крупнейшем в Европе онкологическом конгрессе проходящим в эти дни в Мадриде, свидетельствуют о том, что у пациентов с некоторым количеством генетических мутаций в опухолях больше шансов ответить на новые методы лечения, и производители лекарств также заинтересованы в новых тестах, чтобы подтвердить эту идею. Пишет в репортаже с ЕСМО Reuters.

Иммуноонкологические препараты, такие как Keytruda (Merck & Co, за пределами Канады и США MSD) и Opdivo (Bristol-Myers Squibb's), которые помогают иммунной системе атаковать опухоли, могут давать хороший эффект, но все же только у 20-30% пациентов показывают длительный улучшение. Анализ количества мутаций должен привести к лучшему применению лекарств, стоимостью 150 тыс. долларов в год.

Roche - глобальный лидер в диагностике, а также ведущий производитель онкологических препаратов – впервые в пятницу, 8 сентября, продемонстрировал, что тест на мутационную нагрузку опухоли может точно измерять мутации. Врачи приветствовали результаты, но заявили, что еще необходимы дополнительные доказательства.

Roche не одинок в стремлении использовать тест на мутационную нагрузку как новый измеримый биомаркер, с помощью которой можно персонализировать лечение. Bristol-Myers Squibb's также видит, что эта диагностика становится мощным новым инструментом.

В настоящее время один из установленных способов выбора пациентов для иммуно-окнологических препаратов заключается в тестировании белка, называемого PDL-1 в их опухолях.

Но это должны делать специалисты, которые смотрят на клетки через микроскоп и делают оценку, основанную на их суждениях. Клинические исследования показывают, что это не достаточно достоверный инструмент для прогнозирования реакции пациента на данное лечение.

Количественный анализ крови - более быстрый и простой вариант, устраняющий необходимость проведения биопсии ткани, которая до сих пор была единственным надежным способом измерения уровня мутационной нагрузки.

Онкологи в Мадриде заявили, что предполагаемые клинические испытания все еще необходимы, чтобы доказать, что тесты могут точно предсказать ответы, а не просто коррелировать с результатами после события.

«Это первые дни, но это, безусловно, один из способов решить проблемы с PD-L1», - сказал Стефан Циммерман, старший онколог в швейцарской HFR Fribourg-Cantonal Hospital.