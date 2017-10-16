 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
162

Иммунный ответ на вакцины против вируса Эбола компаний GSK и Merck длится 1 год

16.10.2017

Исследователи лихорадки Эбола из объединенной группы, представляющей США и Либерию, опубликовали в журнале New England Journal of Medicine результаты исследования, согласно которым вакцины компаний GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) вызывают иммунный ответ, длящийся в течение 1 года после иммунизации, сообщает FiercePharma.

По данным последнего пресс-релиза, в клиническом исследовании II фазы 500 субъектов были иммунизированы вакциной GSK, 500 – вакциной Merck, а 500 субъектов получили плацебо. Через неделю исследователи задокументировали незначительный иммунный ответ, который существенно увеличился через 1 месяц. По истечении 1 месяца иммунный ответ на вирус Эбола развился у 71% субъектов, получивших вакцину GSK, 84% субъектов, получивших вакцину Merck, и 3% субъектов группы плацебо.

Иммунный ответ оставался сильным в течение 1 года у 64% субъектов, получивших вакцину GSK, 80% субъектов, получивших вакцину Merck, и 7% субъектов группы плацебо.

Спонсором исследования выступил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), а компании GSK и Merck поставили необходимое количество доз вакцин.

Работы проводило созданное в 2014 г. американско-либерийское партнерство под названием Prevail, которое вынуждено было существенно уменьшить масштаб исследования после того, как вспышка заболевания лихорадкой Эбола пошла на убыль в 2015 г. Вместо изучения эффективности вакцин исследователям пришлось адаптировать ключевые параметры исследования и изучать иммунный ответ.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.10.2017 Получены положительные результаты исследования вакцины против вируса Zika на основе ДНК
02.10.2017 Правительство США направит более 170 млн долл. на вакцины и препараты против лихорадки Эбола
18.09.2017 Сделано «захватывающее» открытие на пути создания вакцины против глобальных вирусов
14.09.2017 Эксперты FDA единогласно рекомендовали одобрить вакцину Shingrix
11.09.2017 Индийские бизнесмены намерены вложить средства в производство вакцин в России
Метки
вакцина
лихорадка Эбола
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
16.10 — 18.10 Форум и выставка "Открытые инновации"
16.10 — 17.10 XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2017»
16.10 — 17.10 Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения