Губернатор Калифорнии подписал закон о прозрачности ценообразования на лекарства

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун подписал закон, требующий от фармацевтических компаний отчетов о повышении цен на рецептурные лекарственные препараты, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что этому примеру могут последовать и другие штаты.

Согласно новому закону, фармпроизводители обязаны за 60 дней уведомлять власти в случае повышения цен на тот или иной препарат более чем на 16% за два года. Кроме того, закон требует, чтобы компании медицинского страхования ежегодно отчитывались о том, как расходы на лекарства влияют на размер страховых премий в Калифорнии.

Против закона уже выступили фармкомпании. По их мнению, повышение оптовых цен никак не сказывается на реальных ценах после всех скидок и дисконтов.

Организация биотехнологической промышленности (BIO) выступила с заявлением, в котором говорится, что закон не выполнит своего назначения. В организации уверены, что его принятие не будет способствовать снижению цен на рецептурные ЛП и серьезно подорвет лидирующие позиции штата в области биотехнологий.

В Калифорнии расположены сотни биотехнологических компаний.

Фармкомпаниям до сих пор удавалось уходить от строгого федерального надзора за ценами, несмотря на общественное и политическое возмущение ценообразованием на оригинальные и иногда дженериковые препараты.

Поэтому отдельные штаты сами взялись за дело, не дожидаясь помощи от федеральных властей. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, в течение текущего года на рассмотрение властей 36 штатов было внесено, по меньшей мере, 176 законопроектов, касающихся ценообразования на лекарства.