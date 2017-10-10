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Лента · В мире
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Губернатор Калифорнии подписал закон о прозрачности ценообразования на лекарства

10.10.2017

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун подписал закон, требующий от фармацевтических компаний отчетов о повышении цен на рецептурные лекарственные препараты, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что этому примеру могут последовать и другие штаты.

Согласно новому закону, фармпроизводители обязаны за 60 дней уведомлять власти в случае повышения цен на тот или иной препарат более чем на 16% за два года. Кроме того, закон требует, чтобы компании медицинского страхования ежегодно отчитывались о том, как расходы на лекарства влияют на размер страховых премий в Калифорнии.

Против закона уже выступили фармкомпании. По их мнению, повышение оптовых цен никак не сказывается на реальных ценах после всех скидок и дисконтов.

Организация биотехнологической промышленности (BIO) выступила с заявлением, в котором говорится, что закон не выполнит своего назначения. В организации уверены, что его принятие не будет способствовать снижению цен на рецептурные ЛП и серьезно подорвет лидирующие позиции штата в области биотехнологий.

В Калифорнии расположены сотни биотехнологических компаний.

Фармкомпаниям до сих пор удавалось уходить от строгого федерального надзора за ценами, несмотря на общественное и политическое возмущение ценообразованием на оригинальные и иногда дженериковые препараты.

Поэтому отдельные штаты сами взялись за дело, не дожидаясь помощи от федеральных властей. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, в течение текущего года на рассмотрение властей 36 штатов было внесено, по меньшей мере, 176 законопроектов, касающихся ценообразования на лекарства.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
ценообразование
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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