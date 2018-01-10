GSK посматривает на безрецептурный бизнес Pfizer, но не считает его покупку приоритетом

Исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли заявила о том, что компания рассматривает возможность приобретения безрецептурного бизнеса Pfizer, но не намерена переплачивать за него, сообщает портал London South East.

Недавно Pfizer сообщила о намерении рассмотреть стратегические альтернативы для своего безрецептурного бизнеса, включая его продажу.

Эмма Уолмсли отметила, что на текущий момент было бы странно, если бы GSK не присматривалась к этому активу. В то же время она заявила, что он не особо нужен и что GSK не будет переплачивать.

При этом она признала, что безрецептурное подразделение Pfizer могло бы стать неплохим дополнением к уже существующему OTC-бизнесу GlaxoSmithKline