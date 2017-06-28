Голосование по законопроекту о замене Obamacare отложено

Голосование по законопроекту о здравоохранении перенесено на 4 июля, сообщает Reuters. Такое решение лидеры Республиканской партии приняли в связи с тем, что авторы законопроекта не смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны своих однопартийцев.

Президент США Дональд Трамп встретился с сенаторами-республиканцами в Белом доме для того, чтобы обсудить законопроект о здравоохранении. Глава государства призвал членов Республиканской партии найти выход из сложившейся ситуации.

Для одобрения законопроекта необходимо 50 голосов, то есть проголосовать «против» могут не более двух республиканцев. При этом пятеро членов Республиканской партии заявили о том, что не готовы поддержать текущую версию законопроекта.