GlobalData: к 2021 г. объем польского фармрынка достигнет 11 млрд долл.

К 2021 г. объем фармрынка Польши достигнет 11 млрд долл. против 9,4 млрд долл. в 2016 г., говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 32%.

Эксперты GlobalData отмечают, что рост объема польского рынка лекарств происходит несмотря на принятый в 2012 г. новый закон о льготном лекарственном обеспечении, что привело к снижению объема рынка почти на полмиллиарда долларов, а также снижению цен на льготные препараты и, соответственно, прибыли оптовиков и ритейлеров.

Оздоровление рынка, по мнению экспертов, будет обусловлено с одной стороны старением населения и распространением возрастных заболеваний, с другой – расширением доступа к лекарствам и прозрачной регуляторной политикой.

Польский фармрынок является одним из самых динамично развивающихся в странах бывшего СЭВ. Система здравоохранения страны также является одной из лучших, поскольку все граждане обеспечены обязательным медицинским страхованием, а льготное обеспечение лекарствами является основным фактором их доступности. Цены на лекарства в Польше обычно ниже, чем в других странах Евросоюза.

Аналитики полагают, что немаловажную роль в развитии польского фармрынка будет играть биотехнологический сектор. Развитие биотехнологий является приоритетом для правительства страны, которое поощряет инвестиции в эту область.