 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
76

GlobalData: к 2021 г. объем польского фармрынка достигнет 11 млрд долл.

27.06.2017

К 2021 г. объем фармрынка Польши достигнет 11 млрд долл. против 9,4 млрд долл. в 2016 г., говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 32%.

Эксперты GlobalData отмечают, что рост объема польского рынка лекарств происходит несмотря на принятый в 2012 г. новый закон о льготном лекарственном обеспечении, что привело к снижению объема рынка почти на полмиллиарда долларов, а также снижению цен на льготные препараты и, соответственно, прибыли оптовиков и ритейлеров.

Оздоровление рынка, по мнению экспертов, будет обусловлено с одной стороны старением населения и распространением возрастных заболеваний, с другой – расширением доступа к лекарствам и прозрачной регуляторной политикой.

Польский фармрынок является одним из самых динамично развивающихся в странах бывшего СЭВ. Система здравоохранения страны также является одной из лучших, поскольку все граждане обеспечены обязательным медицинским страхованием, а льготное обеспечение лекарствами является основным фактором их доступности. Цены на лекарства в Польше обычно ниже, чем в других странах Евросоюза.

Аналитики полагают, что немаловажную роль в развитии польского фармрынка будет играть биотехнологический сектор. Развитие биотехнологий является приоритетом для правительства страны, которое поощряет инвестиции в эту область.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.05.2017 Благодаря стабильной экономике к 2021 г. объем фармрынка Германии достигнет 86,3 млрд долл.
21.03.2017 Составлен обзор глобального рынка орфанных препаратов и прогноз до 2022 г.
07.03.2017 К 2022 г. объем мирового рынка орфанных препаратов достигнет 209 млрд долл.
07.03.2017 К 2021 г. объем французского фармрынка сократится до 34,16 млрд долл.
28.02.2017 К 2021 г. объем фармрынка Японии достигнет 72 млрд долл.
Метки
объем рынка
Польша
Фармвестник-ТВ
27.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения