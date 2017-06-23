GlaxoSmithKline планирует продать бизнес по производству спортивного питания

Новый исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc Эмма Уолмсли планирует продать подразделение по производству спортивного питания MaxiNutrition, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

GSK приобрела компанию MaxiNutrition в 2010 г. за 162 млн фунтов стерлингов (205 млн долл.). Ведущий бренд компании – Maximuscle для культуристов.

Доход от сделки не будет иметь большого значения для GSK, рыночная капитализация которой составляет 85 млрд фунтов. По мнению источников, решение о продаже бизнеса является доказательством того, что Эмма Уолмсли готова пересматривать решения предыдущего руководства.

Представитель GlaxoSmithKline от комментариев отказался.